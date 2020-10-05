Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor - Son Dakika

Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor

- (Özel Haber) Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor Şeker pancarı hasadına başlandı Muş'ta 50 bin dekar alanda ekimi yapılan ve çiftçiler tarafından hasadına başlanan şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

- (Özel Haber) Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor

Şeker pancarı hasadına başlandı

MUŞ - Muş'ta 50 bin dekar alanda ekimi yapılan ve çiftçiler tarafından hasadına başlanan şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Muş'ta bir yıl boyunca çiftçiler tarafından gece gündüz emek verilerek yetiştirilen şeker pancarı hasadına başlandı. Çiftçiler tarafından tarlalardan sökülerek traktör ve kamyon yardımıyla fabrikaya taşınan şeker pancarları önce analizden daha sonra ise bantlardan geçirilerek fabrikada işlenmeye başlıyor. 500 dönüm alanda pancar ekimi yapan çiftçilerden Ferdi Toplu, pancar veriminin bu yıl dönüme 7-7,5 ton olduğunu söyledi. Pancara bakımın şart olduğunu ifade eden Toplu, "biz pancarı tarladan söküp römorklara dolduruyoruz. Pancarlar buradan traktörle fabrikaya önce tahlile daha sonra ise bantlara gönderiliyor." dedi.

"42 bin 500 ton şeker üretmeyi hedefliyoruz"

39'uncu şeker pancarı kampanyasının başladığını anlatan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, hali hazırda tüm tarlalarda çiftçilerin pancarlarını sökmeye başladığını ifade etti. Pancarların fabrikaya transfer edildiğini kaydeden Kızılkaya, "Çiftçilerimize nakliye desteğimizde var. Daha önce merkez kantarına bağlı köylere hiçbir şekilde nakliye ücreti verilmezken kendi dönemimizde merkez kantarına bağlı köylerimize de nakliye ücreti vermeye başladık. Bizim bu sene başında ekim alanlarına göre 350 bin ton bandında pancar beklentimiz vardı. Ama olumsuz hava koşullarından dolayı tahminimizi revize etmek durumunda kaldık. Tahminen bu sezon 300 bin ton pancar işleyeceğiz. 300 bin ton pancardan beklentimiz 42 bin 500 ton şeker üretebilmek" dedi.

"Günde 7 bin ton pancar alıyoruz"

Çiftçilerden günde 7 bin ton pancar aldıklarını aktaran Kızılkaya, "Şu anda pancar işleme kapasitemiz 4 bin 500 ton seviyelerinde. Bir hafta içerisinde bunu günde 5 bin tona çıkaracağız. 300 bin tondan yaklaşık 150 milyon civarında çiftçiye ödeme ulaşmasını bekliyoruz. Şeker, melas ve küspeyle beraber bütün olarak bu durumu düşünürsek Muş'un ekonomisine 450 milyon bandında bir katma değer sağlamasını ön görüyoruz" şeklinde konuştu.

Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor
Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor
Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor
Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor
Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor
Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor
Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor

Kızılkaya, Traktör, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi         
15:36
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 17:02:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei