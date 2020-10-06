Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor - Son Dakika

Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor

Muş'ta 50 bin dekar alanda ekimi yapılan ve çiftçiler tarafından hasadına başlanan şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor, System.String[]

Muş'ta 50 bin dekar alanda ekimi yapılan ve çiftçiler tarafından hasadına başlanan şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Muş'ta bir yıl boyunca çiftçiler tarafından gece gündüz emek verilerek yetiştirilen şeker pancarı hasadına başlandı. Çiftçiler tarafından tarlalardan sökülerek traktör ve kamyon yardımıyla fabrikaya taşınan şeker pancarları önce analizden daha sonra ise bantlardan geçirilerek fabrikada işlenmeye başlıyor. 500 dönüm alanda pancar ekimi yapan çiftçilerden Ferdi Toplu, pancar veriminin bu yıl dönüme 7-7,5 ton olduğunu söyledi. Pancara bakımın şart olduğunu ifade eden Toplu, "Biz pancarı tarladan söküp römorklara dolduruyoruz. Pancarlar buradan traktörle fabrikaya önce tahlile daha sonra ise bantlara gönderiliyor" dedi.

"42 bin 500 ton şeker üretmeyi hedefliyoruz"

39'uncu şeker pancarı kampanyasının başladığını anlatan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, hali hazırda tüm tarlalarda çiftçilerin pancarlarını sökmeye başladığını ifade etti. Pancarların fabrikaya transfer edildiğini kaydeden Kızılkaya, "Çiftçilerimize nakliye desteğimizde var. Daha önce merkez kantarına bağlı köylere hiçbir şekilde nakliye ücreti verilmezken kendi dönemimizde merkez kantarına bağlı köylerimize de nakliye ücreti vermeye başladık. Bizim bu sene başında ekim alanlarına göre 350 bin ton bandında pancar beklentimiz vardı. Ama olumsuz hava koşullarından dolayı tahminimizi revize etmek durumunda kaldık. Tahminen bu sezon 300 bin ton pancar işleyeceğiz. 300 bin ton pancardan beklentimiz 42 bin 500 ton şeker üretebilmek" dedi.

"Günde 7 bin ton pancar alıyoruz"

Çiftçilerden günde 7 bin ton pancar aldıklarını aktaran Kızılkaya, "Şu anda pancar işleme kapasitemiz 4 bin 500 ton seviyelerinde. Bir hafta içerisinde bunu günde 5 bin tona çıkaracağız. 300 bin tondan yaklaşık 150 milyon civarında çiftçiye ödeme ulaşmasını bekliyoruz. Şeker, melas ve küspeyle beraber bütün olarak bu durumu düşünürsek Muş'un ekonomisine 450 milyon bandında bir katma değer sağlamasını ön görüyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kızılkaya, Traktör, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş'ta şeker pancarından kent ekonomisine 450 milyon lira katkı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

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