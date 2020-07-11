Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme - Son Dakika

Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme

MUŞ'un Varto ilçesinde, dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selde zarar gören tarım arazileri ile bağ ve bahçelerde inceleme yapıldı.

MUŞ'un Varto ilçesinde, dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selde zarar gören tarım arazileri ile bağ ve bahçelerde inceleme yapıldı.

Varto'da dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki Hoşan Deresi taştı. Dereden taşan sular, ilçenin alt kısmındaki bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı, tarım arazileri ile bağ ve bahçeler ise zarar gördü. Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, sel mağdurlarını ziyaret ederek, ekili alanlar ile bahçelerde inceleme yaptı. Kızılay olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Yonat, "Gerçekten çok ciddi anlamda hasarın olduğunu görüyoruz. Yaşanan olayı yerinde gördük. Kızılay olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf ederek maddi ve manevi ne gerekirse vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.Ani olarak su seviyesinin yükseldiğini ama sele karşı bir şey yapamadıklarını, suyun yükselmesiyle ev ve tarım arazileri ile bostanların sular altında kaldığını söyleyen Tahsin Tepe ise "Dün akşam yağan yağmurdan dolayı bizim buraları sel vurdu. Bostan olsun, ev olsun, yığınlar ve otlar olsun komple sular altında kaldı. Yağmurdan sonra neye uğradığımızı şaşırdık. Önüne ne aldıysa hepsini getirdi. Öyle bir sel vardı ki kayaları, briketleri, ağaçları önüne alıp geliyordu. Allah'a şükür can kaybımız yok" diye konuştu.

Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz


Kızılay, Varto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:30 Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu 15:10 Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
15:57
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
15:30
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
15:10
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 16:31:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]