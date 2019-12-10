Son Dakika Haberleri: Muş'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar futbol takımı oluşturdu
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Muş'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar futbol takımı oluşturdu

6 saat önce

Muş'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar, futbol takımı oluşturdu.

Muş'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar futbol takımı oluşturdu, System.String[]

Muş'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar, futbol takımı oluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Abdulbari Aksoy, yaptığı açıklamada, çocukların sosyal aktivitelere katılmasını önemsediklerini söyledi.

15-17 yaş aralığındaki erkek çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması için futbol aktiviteleri düzenlediklerini ifade eden Aksoy, etkinliklerin çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Oluşturulan futbol takımında yer alan çocuklarda olumlu yönde değişimler gözlemlediklerini ifade eden Aksoy, takımın turnuvalara da katılacağını kaydetti.

Takım antrenörü Görkhan Sönmez de en büyük hayallerinin çocukları başarı elde etmesi olduğunu belirterek, "Ders dışında haftanın 3 günü antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Hedefimiz öncelikle amatör liginde şampiyon olmak." dedi.

Takım kaptanı Caner Akta ise "Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Boş zamanlarımızı çok iyi değerlendiriyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Hedefimiz iyi bir takım olmak." ifadelerini kullandı.

Futbol, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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