Muş'ta seyyar satıcılar, sokakta kurdukları soba başında ısınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta seyyar satıcılar, sokakta kurdukları soba başında ısınıyor - Son Dakika

Muş'ta seyyar satıcılar, sokakta kurdukları soba başında ısınıyor

6 saat önce

MUŞ'ta, hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü ağır kış koşullarında, seyyar satıcılar sobaları yakarak, ısınmaya çalışıyor.

Muş'ta seyyar satıcılar, sokakta kurdukları soba başında ısınıyor, System.String[]

MUŞ'ta, hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü ağır kış koşullarında, seyyar satıcılar sobaları yakarak, ısınmaya çalışıyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, birçok araç naylon ve battaniyelerle koruma altına alındı. Zorlu kış şartlarında evine ekmek götürebilmek için PTT Caddesi'nde seyyar satıcılık yapanlar ise dondurucu soğuklara sobalı çözüm buldu. Branda ve naylonlarla etrafını kapattıkları tezgahlarının yanı başına, evlerinden getirdikleri sobaları kuran seyyar satıcılar, ısınmaya çalışıyor. Yakacaklarını da ev ve çevreden temin eden seyyar satıcılar, dört gözle havaların ısınmasını bekliyor.

Soba başında ısınmaya çalışan seyyar satıcılardan Haşim Vural, "Esnaf arkadaşlarımızla beraber sobayı kurduk, ısınıyoruz. Isındıkça da tablalarımızın başına gidip, işimizi yapıyoruz. Muş'ta havalar çok soğuk, kar çok" dedi.

Diğer seyyar satıcılar da zorlu şartlarda ekmek mücadelesi verdiklerini söyleyip, soğuk havada kurdukları sobaların yanı sıra, civardaki kahvehanelerde de ısınmaya çalıştıklarını belirtti.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:07 Kaynak: DHA
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