Muş'ta seyyar satıcılar, sokakta kurdukları soba başında ısınıyor - Son Dakika

Muş'ta seyyar satıcılar, sokakta kurdukları soba başında ısınıyor

AĞIR kış koşullarının hüküm sürdüğü ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereye kadar düştüğü Muş'ta, seyyar satıcılar açık havada kurdukları sobaları yakarak, ısınmaya çalışıyor.

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, birçok araç naylon ve battaniyelerle koruma altına alındı. Zorlu kış şartlarında evine ekmek götürebilmek için PTT Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapanlar ise dondurucu soğuklara sobalı çözüm buldu. Branda ve naylonlarla etrafını kapattıkları tezgahlarının yanı başına, evlerinden getirdikleri sobaları kuran seyyar satıcılar, ısınmaya çalışıyor. Yakacaklarını da ev ve çevreden temin eden seyyar satıcılar, dört gözle havaların ısınmasını bekliyor.

Soba başında ısınmaya çalışan seyyar satıcılardan Haşim Vural, 'Esnaf arkadaşlarımızla beraber sobayı kurduk, ısınıyoruz. Isındıkça da tablalarımızın başına gidip, işimizi yapıyoruz. Muş'ta havalar çok soğuk, kar çok" dedi.

Diğer seyyar satıcılar da, zorlu şartlarda ekmek mücadelesi verdiklerini aktararak, soğuk havada kurdukları sobaların yanı sıra, civardaki kahvehanelerde de ısınmaya çalıştıklarını belirttiler.