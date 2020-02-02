Muş'ta sezonu açan kayak merkezinde "ilk gün" yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta sezonu açan kayak merkezinde 'ilk gün' yoğunluğu - Son Dakika

Muş'ta sezonu açan kayak merkezinde "ilk gün" yoğunluğu

6 saat önce

Muş'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından sezonu açan Güzeltepe Kayak Merkezinde "ilk gün" yoğunluğu yaşandı.

Muş'ta sezonu açan kayak merkezinde

Muş'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından sezonu açan Güzeltepe Kayak Merkezinde "ilk gün" yoğunluğu yaşandı.

Kente 7 kilometre mesafedeki kayak merkezinde, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı. Yarıyıl tatilinin son gününde merkeze akın eden kayakseverler, zirveye ulaşmak için telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, merkezde kayak takımları, snowboard ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Kayak merkezi işletmecisi Ferhat Olcay, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın geç yağması nedeniyle sezonu bugün açabildiklerini belirtti.

Çevre il ve ilçelerden merkeze gelenlerin olduğunu anlatan Olcay, şöyle konuştu:

" Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uygun fiyatlarıyla kayakseverlere hizmet veriyoruz. Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yarıyıl tatilinin son günü olduğu için öğrencilerin yoğunluğu var. Burada 3 pistle hizmet veriyoruz."

Kayaseverlerden Beyza Has ise uzun zamandır merkezde sezonun açılmasını beklediğini ifade ederek, "Çok güzel bir fırsat oldu. Muş'ta sosyal aktivite anlamında çok imkan yok. Çocuklar burada eğlenceli zaman geçiriyor." dedi.

Seyit Ali Çelik de "Yarın okullar açılıyor. Bugün kayak yapmanın keyfini çıkaralım dedik. Burası çok güzel. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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