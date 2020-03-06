Muş'ta "Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ" ile "Rol Model Polislik" projeleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 'Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ' ile 'Rol Model Polislik' projeleri anlatıldı - Son Dakika

Muş'ta "Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ" ile "Rol Model Polislik" projeleri anlatıldı

6 saat önce

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, "Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ" ile "Rol Model Polislik" projeleri hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Muş'ta

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, "Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ" ile "Rol Model Polislik" projeleri hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.


Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle "Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ" ve "Rol Model Polislik" projesi kapsamında kentteki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim verildi. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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