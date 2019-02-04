Son Dakika Haberleri: Muş'ta Sibirya Soğukları

Muş'ta Sibirya Soğukları

40 dakika önce

Muş'ta dün gece etkili olan sisin ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle hayat adeta dondu.

Muş'ta Sibirya Soğukları, System.String[]
Muş'ta dün gece etkili olan sisin ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle hayat adeta dondu.

Muş'ta kar yağışının ardından etkisini sürdürmeye devam eden soğuk hava, hayatı durdurma noktasına getirdi. Kent merkezinde yaşanan soğuk havadan etkilenen ağaçlar kırağı tutarken, bazı vatandaşlar ise havuzların üzerini naylon brandalar ile örterek korumaya aldı. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, sokakların boş olduğu da gözlerden kaçmadı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

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