Son Dakika Haberleri: Muş'ta Sibirya Soğukları Su Şebekelerini Dondurdu

Muş'ta Sibirya Soğukları Su Şebekelerini Dondurdu

19 dakika önce

Muş'ta birkaç günden beri etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle su şebekeleri dondu.

Muş'ta Sibirya Soğukları Su Şebekelerini Dondurdu, System.String[]
Muş'ta birkaç günden beri etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle su şebekeleri dondu.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, dereler ve su şebekeleri dondu. Birçok köyde su şebekeleri donduğu için vatandaşlar içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde, uzun süreden bu yana evlerdeki su şebekelerinin donduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Ergül, içme suyu ihtiyacını köy meydanındaki çeşmelerden karşılamak zorunda kaldıklarını söyledi. Ergül, "Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle köyde su şebekeleri büyük ölçüde dondu ve ağaçlar buz tutmuş. İşimiz olmadığı takdirde evden dışarı çıkmıyoruz" dedi.

Köy meydanındaki çeşmeden su taşıyan Gülpaşa Çelikel ise aşırı soğuktan dolayı yaklaşık 5 günden beri evlerdeki içme suyu borularının tamamen donduğunu belirtti. İçme suyu ihtiyacını çeşmelerden karşıladıklarını dile getiren Çelikel, yıkadıktan sonra dışarıya astıkları çamaşırların da buz tuttuğunu söyledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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