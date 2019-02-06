Muş'ta Sibirya Soğukları Su Şebekelerini Dondurdu

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Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik! 3 Amerikan Askeri Uçağı Kolombiya'ya İnişi Yaptı

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı