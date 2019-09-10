Son Dakika Haberleri: Muş'ta sıcak asfalt çalışmaları
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Muş'ta sıcak asfalt çalışmaları

28 dakika önce

Muş Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahalle ve ana caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

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Muş Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahalle ve ana caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, 2017 yılında başlattıkları alt yapı çalışmalarının etap etap tamamlanmasından dolayı üst yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ekiplerin, özellikle İstasyon, Hürriyet ve eski Erzurum caddelerinde alt yapının tamamlandığı kısımlarda sıcak asfalt çalışması yaptığını kaydeden Asya, "Kendi asfalt plentimiz ile şu anda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar şehir içinde 15 kilometre sıcak asfalt, yaklaşık 70 bin metrekare kilitli parke ve kaldırım bordür taşı döşemeyi hedefliyoruz. İnsanlarımızın hayat konforunu güzel şekilde idame ettirecek fırsatları verme noktasında çalışmamız devam etmektedir." diye konuştu.

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:31 Kaynak: AA
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