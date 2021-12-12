Muş'ta sıcak hava besicileri sevindiriyor - Son Dakika

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, besicilerin yüzünü güldürdü.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde besicilik yapan Metin Aydemir, havanın sıcak olması nedeniyle meralarda hayvanlarını otlatabildiklerini söyledi.

Bu sayede ot ve samandan tasarruf sağladıklarını belirten Aydemir, "Bu yıl saman ve ot fiyatları yüksek. Bu nedenle hayvanlarımızı meralarda otlatıyoruz." dedi.

Gıyasettin Gültekin ise, "Aralık ayı ortasına yaklaşmamıza rağmen hayvanlarımızı halen dışarıda otlatıyoruz. Kar ne kadar geç yağarsa hayvanlarımızı o kadar uzun süre dışarıda otlatabiliriz. Geçen yıl kış çok erken başlamıştı. Bu yıl hava sıcak ve güneşli geçiyor. Böyle devam ederse hem yemden hem de ot ve samandan tasarruf edeceğiz." diye konuştu