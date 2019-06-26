Son Dakika Haberleri: Muş'ta sıcak havada çiftçilerin zorlu patoz mesaisi
Son Dakika Güncel Haber

Muş'ta sıcak havada çiftçilerin zorlu patoz mesaisi

1 saat önce

Hasköy ilçesinde çiftçiler, kışın hayvanlarına vermek için biçtikleri otlardan saman üretmek için patoz işlemine başladı.

Muş'ta sıcak havada çiftçilerin zorlu patoz mesaisi, System.String[]
Hasköy ilçesinde çiftçiler, kışın hayvanlarına vermek için biçtikleri otlardan saman üretmek için patoz işlemine başladı.
Sarıbahçe köyünde kış hazırlıklarına başlayan çiftçiler, sıcak havaya rağmen biriktirdikleri otları patozdan geçirerek saman elde ediyor.
Çiftçilerden Salih Arslan, yaptığı açıklamada, patoz işlemiyle samana dönüştürdükleri otlarla kışın hayvanların yem ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
Sıcak havada olmasına rağmen, tozlu ve zorlu bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:
"Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, hayvanlarına kışlık yem hazırlamak için tarladan biçtikleri otları patoza veriyor. İşlerimiz çok zor olmasına karşın hayvanlarımıza kışlık yem stoku yapmak zorundayız. Çünkü kışın saman fiyatları yükseliyor. Aksi halde kışın hayvanlarımıza yem bulmak zor olacak."
Bu yıl nisan ayında yağışın istenen düzeyde olmadığını belirten Arslan, bu sene ottaki verimin düştüğünü ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:17 Kaynak: AA
Salih Arslan, Hasköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:02:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta sıcak havada çiftçilerin zorlu patoz mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]