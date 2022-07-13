Her gün belli saatlerde derede yüzdüklerini anlatan Özcan, "Burada çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla yüzüyoruz. Akşam saatlerine kadar burada kalarak serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor - Son Dakika

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