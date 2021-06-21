Sıcaktan bunalan çocuklar Karasu Nehri'nde serinliyor - Son Dakika

Muş Hasköy ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, Karasu Nehri'nde serinliyor.
Son günlerde hava sıcaklığının arttığı kentte, hayvan otlatan ve tarlalarda çalışan çocuklar, serinlemek için Karasu Nehri'nin yolunu tutuyor.
Nehir üzerindeki köprüden suya atlayan çocuklar, burada yüzerek serinlemeye çalışıyor.
Çocuklardan Süleyman Gürbüz, suda serinleyip eğlendiklerini belirterek, "Sıcak hava nedeniyle bunalıyoruz. İşimiz bittikten sonra serinlemek için buraya geliyoruz ve suya giriyoruz. Eğlenceli zaman geçiriyoruz." dedi.
Akif Gürbüz de arkadaşlarıyla serinlemek için Karasu Nehri'ne geldiklerini söyledi.
Kaynak: AA
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