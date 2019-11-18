Muş'ta sığırcıkların gökyüzündeki

Muş'ta havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç eden sığırcıkların, uçuşurken oluşturdukları ilginç hareketler seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

Güvenli yerlerde konaklamak için Şenova Köyü yakınlarındaki sazlık alana gelen sığırcıklar, her gün güneş batmadan önce gökyüzünde adeta dans ederek görsel şölen sunuyor.

Göç dönemi boyunca güneş batmadan önce aynı bölgede toplanan sığırcıkların dansı, fotoğrafçılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Sığırcıkların yaklaşık 15 dakika süren hareketlerini görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Adem Kapan, gökyüzünde seyrine doyum olmayan görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Kapan, "Sığırcıklar faklı bölgelerden küçük gruplar halinde geliyorlar. Yaklaşık 10 dakikada sayıları binlere ulaşıyor. Gök yüzünde sürü halinde süzüldükten sonra gece konaklamak için sazlıkların dallarına konuyorlar." dedi.