Muş'ta sıkı kısıtlama denetimi - Son Dakika

MUŞ'ta polis sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de denetimlerini sürdürdü.

Kentte polis ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde denetimlerini sürdürdü. Ekipler, kısıtlamaya rağmen Zafer Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dışarı çıkan vatandaşları sokağa çıkma kısıtlaması konusunda uyararak evlerine gönderdi. Polislerle birlikte bekçilerin de görev yaptığı kısıtlamanın üçüncü gününde vatandaşların büyük bir bölümünün kurallara uydukları gözlemlendi.