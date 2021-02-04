Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen 2 operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, av tüfeği, 117 tabanca fişeği, 16 av tüfeği kartuşu, 166 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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