Muş'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muş'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliye yönelik 28 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 86 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Piyade, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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