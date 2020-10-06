Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti suçundan 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Muş'un Arpayazı köyünde 5 Ekim'de "silah ticareti" suçu ile ilgili eş
zamanlı 8 adreste operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu kapsamda 3 tam otomatik av tüfeği, 2 tabanca
2 kurusıkı tabanca
16 şarjör, 288 fişek ele geçirildiği bildirilen açıklamada, yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muş'ta silah ticareti yapan 7 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika