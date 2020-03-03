Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

6 saat önce

Muş'ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon, System.String[]

Muş'ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 28 Şubat günü eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 86 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - MUŞ

Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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