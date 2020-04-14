Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı - Son Dakika

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı

MUŞ - Muş'ta jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda silahla mühimmat ele geçirilirken, bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonda; 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 214 adet tabanca fişeği, 231 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 10 adet tabanca şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.

Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı belirtildi.