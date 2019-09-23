Son Dakika Haberleri: Muş'ta silajlık mısır hasadı başladı
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Muş'ta silajlık mısır hasadı başladı

1 saat önce

Muş'ta çiftçilerin devlet desteğiyle yetiştirdiği silajlık mısırın hasadına başlandı.

Muş'ta silajlık mısır hasadı başladı, System.String[]

Muş'ta çiftçilerin devlet desteğiyle yetiştirdiği silajlık mısırın hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl 301 çiftçinin 8 bin 807 dekar alanda ekimini yaptığı silajlık mısırdan yaklaşık 60 bin ton ürün beklendiği belirtildi.

Merkeze bağlı Kumluca köyünde 20 dönümlük alana ektiği silajlık mısırın hasadını yapan Mehmet Karasu ise 3 gün önce başladıkları hasadı bir hafta içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Alandan yaklaşık 70 ton mısır samanı elde etmeyi beklediklerini dile getiren Karasu, "Silajlık mısır samanı buğday samanından daha ucuz. Silajlık mısırın ekimini devlet desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Devlet desteği olmadığı zaman bu kadar alana mısır ekmemiz mümkün değildi çünkü, tarla ücretleri çok pahalı." diye konuştu.

Çiftçilerden Seyit Ekin ise "Hayvanlarımızın kışlık yemini buradan temin ediyoruz. Kazancı bizim için iyi. Mısırı genellikle büyükbaş hayvanlarımıza veriyoruz. Fazla kalan ürünün tonunu da 250 liradan satıyoruz." dedi.

Kumluca, Karasu, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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