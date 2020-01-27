Muş'ta soğuk hava - Son Dakika
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Muş'ta soğuk hava

6 saat önce

Buz sarkıtlarından detay görüntüler Vatandaşın arabasını naylon poşet ile sarması MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Buz sarkıtlarından detay görüntüler

Vatandaşın arabasını naylon poşet ile sarması MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte soğuk hava etkisini sürdürürken bir çok ev, iş yeri ve arabaların camlarının buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Muş'ta soğuk hava

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:53 Kaynak: AA
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