Muş'ta soğuk hava - Son Dakika

Buz sarkıtlarından detay görüntüler

Vatandaşın arabasını naylon poşet ile sarması MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte soğuk hava etkisini sürdürürken bir çok ev, iş yeri ve arabaların camlarının buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.