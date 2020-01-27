Muş'ta soğuk hava - Son Dakika

Muş'ta soğuk hava
6 saat önce
Buz sarkıtlarından detay görüntüler Vatandaşın arabasını naylon poşet ile sarması MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:53 Kaynak: AA
Buz sarkıtlarından detay görüntüler
Vatandaşın arabasını naylon poşet ile sarması MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte soğuk hava etkisini sürdürürken bir çok ev, iş yeri ve arabaların camlarının buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
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