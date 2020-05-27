Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 116 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 116 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının oluşturacağı riskleri önlemek adına 23-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler kapsamında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102, kapalı olması gerekirken iş yerini açan 7 işletmeci, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişi olmak üzere 116 vatandaşa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıklarından dolayı 365 bin 400 lira idari para cezası uygulanmıştır."