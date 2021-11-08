MUŞ'TA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika

MUŞ'ta, sonbaharda, 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı ile Üçevler Grup Köy Yolu üzerindeki dere kenarında seyirlik görüntüler oluştu.

Sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu, kahverengi, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar eşsiz manzara oluşturdu. Çok sayıda kişi ve fotoğraf sanatçısı bu güzelliği cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Renk cümbüşünün yaşandığı ortamda, birbirinden güzel fotoğraflar çeken fotoğraf sanatçısı Kenan Demir de 'Şairin de dediği gibi; 'sonbahar sanattır, diğerleri ise birer mevsimdir'. Hem görselliği hem de renk cümbüşüyle gerçekten sanata dönüşen sonbahar mevsimini öğrencilerimizle beraber hem teorik, hem pratik olarak çekimlerini yaptık. Sanata dönüşen bu mevsimin fotoğraflarını da sanatsal olarak çekip, halkımızın beğenisine sunmayı amaçladık' diye konuştu. Dilek Yılmaz ise, sonbahar mevsimiyle birlikte doğanın eşsiz bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.