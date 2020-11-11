Muş'ta sonbahar güzellikleri - Son Dakika

Muş'ta sonbahar güzellikleri

- Muş'ta sonbahar güzellikleri Muş'ta sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar doyumsuz seyir zevki sunuyor Muş'ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

- Muş'ta sonbahar güzellikleri Muş'ta sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar doyumsuz seyir zevki sunuyor MUŞ - Muş'ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte havaların soğumasıyla birlikte ağaç ve bitkilerde oluşan renk cümbüşü doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Merkeze bağlı Çavuştepe ve Derecik köyleri civarında oluşan sonbahar manzaraları, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu.

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