Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi - Son Dakika

Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi

21.11.2020 08:07
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi, System.String[]

MUŞ'ta, sonbahar mevsimi ile birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

MUŞ'ta, sonbahar mevsimi ile birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor. İhtişamlı doğasıyla ve yüksek rakımı ile bilinen kentin Kurtik Dağı ve eteklerinde görsel zenginlikler göz doldururken, fotoğraf sanatçıları ise güzellikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştiriyor.

Muş'ta, sonbaharın gelişiyle kentin her yanında muhteşem doğa manzaraları görülmeye başlandı. Sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan kentteki akarsuların çevresindeki ağaçların manzarası, ziyaretçilerini cezbediyor. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı ile Üçevler köyünün dere kenarında bulunan ve ilkbaharda yemyeşil görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle solmaya başladı. Sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar ile çevresindeki doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzaralara ortaya çıkarıyor. Dere kenarında kilometrelerce uzunluktaki alanda bulunan rengarenk ağaçların sararan yaprakları ve çevresindeki göz alıcı güzellikler, görenleri hayran bırakıyor.

Doğanın sonbaharda ortaya çıkardığı bu eşsiz güzelliğinden faydalanan fotoğraf sanatçıları ise bir yandan zorlu yaşamı, bir yandan da renk cümbüşünü fotoğraflıyor. Fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğrafları ise sosyal medya ile kendi sayfalarında paylaşarak, fotoğraf severlerin beğenisine sunuyor. HEM GEZİ YAPIYORUZ HEM DE MUŞ'UN TANITIMINI YAPIYORUZSonbahar mevsiminin başlı başına bir sanat olduğunu söyleyen fotoğraf sanatçısı Kenan Demir, "Muş'taki fotoğraf sanatçıları olarak sonbahar mevsiminde doğa çekimlerine çıktık. Diğerleri bir mevsim, sonbahar ise başlı başına bir sanattır. Mevsimlerden ilkbahar insanın çocukluğunu, yaz insanın gençliğini, sonbahar ise ihtiyarlığı, kış ise ölümü hatırlatıyor. Doğanın üzerimizde oluşturduğu bu güzellikleri fotoğraflarımıza yansıtarak, anı ölümsüzleştiriyoruz" diye konuştu.

Muş'ta sonbahar mevsiminde yedi farklı renk tonunun oluştuğunu söyleyen bir diğer fotoğraf sanatçısı Barış Seven ise, "Bunların fotoğraflarını çekip dijital ortamda ve sosyal medyada paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem Muş'u tanıtıyoruz hem de buraya yabancıları çekmek amaçlı mini geziler yapıyoruz. Sarı renkten mor renge, ortalama yedi farklı rengin bulunduğu ağaçların fotoğraflarını çekiyoruz. Bunları sosyal medyada paylaşıp, insanlarımızın beğenisine sunuyoruz" dedi.


Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi

Sonbahar, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi - Son Dakika


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