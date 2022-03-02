Muş'ta sosyal medya paylaşımından dolayı bir öğretmen hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Muş'ta sosyal medya paylaşımından dolayı bir öğretmen hakkında işlem başlatıldı

02.03.2022 13:27
Muş'ta sosyal medya paylaşımından dolayı bir öğretmen hakkında işlem başlatıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde bir kadın öğretmen hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı işlem başlatıldığı bildirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde bir kadın öğretmen hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

Valilik tarafından kişi hakkında idari tahkikat açıldığı bildirilen açıklamada, sözleşmeli statüsünde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlandığı kaydedildi.

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Bulanık, Medya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta sosyal medya paylaşımından dolayı bir öğretmen hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta sosyal medya paylaşımından dolayı bir öğretmen hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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