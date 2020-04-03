Muş'ta sosyal mesafe önlemi - Son Dakika

Muş'ta sosyal mesafe önlemi
7 saat önce
Muş'ta sosyal mesafe önlemiMuş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları amacıyla kaldırım ve yollara bariyerler kuruldu.
Muş'ta sosyal mesafe önlemi
Muş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları amacıyla kaldırım ve yollara bariyerler kuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettiriyor. Özellikle şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı PTT binaları, bankalar ve ATM'lerin önlerine sprey boyayla işaretleme yapan polis ekipleri, ayrıca kaldırım ile yollara bariyerler kurdu. Sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında çalışma yürüten ekipler, vatandaşların bu kurallara riayet etmesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:30 Kaynak: DHA
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