Muş'ta su baskını: 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Muş'ta su baskını: 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu

MUŞ - Muş'un Eğirmeç köyünde meydana gelen su baskını nedeniyle 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle merkeze bağlı Eğirmeç köyünde bazı ahırlar su altında kaldı. Köy içerisinden geçen derenin de taşması sonucu suya kapılan 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanları kurtarmaya çalışan köy sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de suya kapılan hayvanları kurtarmaya çalıştı.

Hayvanları telef olan vatandaşlardan Selam Demir, sel meydana geldiği sırada hayvanların hepsinin su içerisinde kaldığını söyledi.