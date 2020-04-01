Muş'ta sürücü ve yolcular koronavirüs taramasından geçiriliyor - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktalarında sürücü ve yolcular sağlık taramalarından geçiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışındaki noktalarda durdurulan araçlardakilerin ateşini ölçüyor.

Vücut ısısı 38 derecenin üzerindeki yolcuların iletişim bilgilerini alıp hastanelere yönlendiren ekipler, sağlık kontrolünden geçirdikleri kişilere evde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Virüsten korunmak için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapan ekipler, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve seyahat etmemelerini istiyor.

Yolculardan İnan Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada alınan tedbirlerden memnun olduğunu dile getirdi.

Ekiplerin insanların sağlığı için çaba gösterdiğini belirten Bingöl, "Bu tarama bizim için yapılıyor. Gerekirse 5 saat de bekleriz. Onları alkışlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Uygulamadan çok memnunuz. Bizim sağlığımız için yapılıyor. Virüs bize bulaşsa biz de gidip çocuklarımıza bulaştırabiliriz." diye konuştu.