Muş'ta süt toplama merkezlerinde süt alımına başlandı - Son Dakika

Muş'ta "Süt Soğuk Zincir Projesi" kapsamında 24 köyde, 57 ton kapasiteli kurulan süt toplama merkezlerinde süt alımına başlandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hayata geçirilen ve Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Bulanık- Malazgirt Süt Üreticileri Birliği'nin yürütücüsü olduğu proje ile, ekonomiye yılda 50 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Muhammed Ali Yıldırım, gazetecilere, projenin geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

Muş'ta pilot uygulama olarak çalışmalara başladıklarını aktaran Yıldırım, "Merkezde 17, Bulanık'ta ise 7 olmak üzere toplam 24 noktada süt toplama merkezlerini kurduk. Toplam kapasitemiz şu an 57 ton olup günde iki kez çiftçimizden süt alıyoruz. Projenin en büyük avantajlardan biri hayvancılık yapacak çiftçilerimizin gelirlerini artırmaktır. Köylerden kentlere, kentlerden büyük şehirlere çok ciddi göç var. Muş'un nüfusu her geçen gün azalıyor. Kırsal nüfusu kırsalda tutmak için en önemli işlerimizden bir tanesi kırsal kalkınma projeleridir. Kurulan süt toplama merkezleri hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin gelirlerini artıracak önemli bir proje oldu." diye konuştu

Geçen yıl çiftçiden 1 lira 30 kuruşa alınan sütün litresinin, merkezlerin kurulmasıyla 2 lira 60 kuruşa yükseldiğini, belirten Yıldırım, devletin 30 kuruş desteğiyle çiftçi gelirlerinde yüz 100'ün üzerinde artışın sağlandığını vurguladı.

Toplanan süt kapasitesinin her geçen gün arttığını dile getiren Yıldırım, "Tam kapasiteye geçtiğimizde yılık elde edeceğimiz gelir 50 milyon lira civarında olacak. Muş için, kırsal nüfus için çok ciddi bir rakam. Kalkınma ajansımız, Valiliğimiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Muş'ta, diğer bölgelerimizde süt toplama merkezlerini yaygınlaştırmak istiyoruz. Sahaya inip çiftçilerimizin gelirini artırmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın örnek gösterdiği bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Kıyık köyü çiftçilerinden İsmail Sosan da 15 süt ineğinden günlük 70 kilo süt aldığını belirterek, "Geçen yıl mandıraya 1 lira 30 kuruştan sattığımız sütün litresini buraya 2 lira 90 kuruşa satıyoruz. Hayata geçirilen projeden çiftçilerimiz çok memnun. Sütümüzde yüzde yüz artış sağlandı. Kışın da süt alımı yapılıyor. Sütümüzün değerlendirilmesi ve ekonomimize katkı sağlaması için büyük bir proje." dedi.