Muş'ta tahrip olan yollar onarılıyor - Son Dakika

Muş Belediyesi havaların ısınmasıyla kışın kar ve soğuk hava nedeniyle tahrip olan yol ve kaldırımlarda onarım çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde kapsamlı onarım ve temizlik çalışması yürütüklerini söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin seferber olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Mart ayından itibaren kent genelinde başlattığımız temizlik çalışmalarını koronavirüs tedbirleri kapsamında daha da arttırırken kışın tahrip olan yolların onarımına da bu süreçte başladık. Yaklaşık 20 gündür ekiplerimiz il genelinde bozulan yolları ve kaldırımları onarırken diğer taraftan temizlik çalışmasını sürdürüyorlar. Yollarda meydana gelen çukurları torba asfaltla kapatıyoruz. Tabi bunları geçici olarak yapıyoruz. Asfalt plentimizi kullanmaya başlayınca geçen yıl yetiştiremediğimiz yolları asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."