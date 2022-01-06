Muş'ta "Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün başkanlığında "Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destinasyon Grup Müdürü Mehmet Aydın Demir ve Destinasyon Uzmanı Seda Büşra Yuvacı bir sunum yaptı.

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Gündüzöz, verimli ve önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Turizmin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu ve Muş turizminin her açıdan geliştirilmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcimiz ve ilgili paydaşlarımızla verimli bir toplantı yaptık. Onların şematik yaklaşımına uygun olarak heyet üyelerimiz Muş'un turizminin daha kurumsal olması, çeşitli pazarlara açılabilmesi için bir değerlendirme yaptık. Önerilerini ortaya koydu. İnşallah bir teknik çalışmalarla kültür ve turizm bakanlığımızın açtığı yoldan Muş'un tanıtımına katkı sağlayacaktır. Bu ana kadar biliyorsunuz reel olarak Muş'ta turizm altyapısı ile ilgili pek çok çalışmayı bir arada götürdük. Önümüzdeki yıl Kurtik Kayak Merkezimizi ihaleye çıkaracağız, onun hazırlıkları var. Onun dışında Varto'da termal kent hazırlığımız var. Dolayısıyla Muş'un doğal, tarih, kültürel özelliklerini Sultan Alparslan'ın diyarı potansiyelimizi tekrar gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi istişare ettik. Boşa kürek sallamadığımız bir toplantı oldu. Neticelerini hep birlikte toplayacağız."