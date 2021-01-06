Muş'ta tarihi handaki iş yerleri kiraya verilecek - Son Dakika

Muş Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Yıldızlı Han'daki iş yerlerinin 10 yıllığına kiraya verileceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tarihi yapıların korunması kapsamında restore edilen Yıldızlı Han'ın ekonomiye ve turizme kazandırılacağı anlatıldı.

Han içinde bulunan 10 iş yerinin ihale usulüyle 10 yıllığına kiraya verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Ocak Salı günü saat 14.30'da yapılacak ihaleye müracaatlar başladı. Esansçı, hediyelik eşya, sanat galerisi, sahaf, çanak çömlekçi, kalaycı, ahşap atölyesi, antikacı, tütüncü ve teşbihçi gibi faaliyet alanları belirlenen iş yerleri ile hem yukarı çarşı bölgesinin hem de tarihi bir mekanın canlandırılması hedefleniyor. Şartname bedelinin 100 lira olarak belirlendiği ihalede gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri temin etmeleri gerekiyor."