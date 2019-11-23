Son Dakika Haberleri: Muş'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılacak
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Muş'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılacak

6 saat önce

Muş'ta tarihi cami, hamam, han ve türbeler gün yüzüne çıkarılacak.

Muş'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılacak, System.String[]

Muş'ta tarihi cami, hamam, han ve türbeler gün yüzüne çıkarılacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, tarihi yapıların korunması için "Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe" projesini hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında TOKİ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anlatan Asya, "Alaattin Bey Cami, Hacı Şeref Cami ve Ulu Cami ile Karasu Hamamı, Şeyh Muhammed-i Mağribi Türbesi, Müştak Baba Türbesi, Zerzemi Hazretleri Türbesi ile Yıldızlı Han'ı gün yüzüne çıkarmak, bu eserlerle çevrili alanın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan ilin merkezi haline getirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Kente değer katacak projenin ilk adımını attıklarını belirten Asya, "Kısa bir süre içerisinde uygulamaya başlayacağımız projemizle tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkararak ilimizin turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Asya, Han, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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