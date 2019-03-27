Muş'ta Tarım ve Hayvancılık Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Muş'ta 7 yılda 171 proje için 130 milyon lira hibe desteği sağladığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Muş'ta 7 yılda 171 proje için 130 milyon lira hibe desteği sağladığı bildirildi.



TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumlarının 2012 yılında kurulduğunu anımsattı.





Şuana kadar sözleşme tutarı 232 milyon lira olan 171 projeyi desteklediklerini belirten Turan, bu projelere 130 milyon lira hibe desteği sağladıklarını söyledi.





AB Kırsal Kalkınma Programı IPARD – II'nin 5'inci başvuru çağrı ilanına çıktıklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:





"İlimiz fazla sosyo-ekonomik durumda olmamasıyla beraber ekonomimizin temelini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Programımızda zaten tarım ve hayvancılığı kırsal alanda geliştirmek ve yatırımların kapasitesini geliştirerek istihdamı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda hazırlanacak proje alımlarımız 8 Nisan'dan başlayarak 24 Mayıs'a kadar devam edecektir."



Projelere verilen destek tutarlarının tamamen hibe şeklinde olduğunu dile getiren Turan, "Hibeler geri alınmaksızın üreticiye ödeniyor. Yani bir kredi gibi farklı bir yardım veya farklı bir program değil. Yatırımcı sadece 5 yıl izleme süreci içerisinde bu işi sürdürdüğünü bize kanıtlaması yeterlidir. " dedi.





Kadınların TKDK'ya proje sunması halında pozitif ayrımcılık yapıldığını aktaran Turan, aynı zamanda genç yatırımcıların da yüzde 5 daha fazla hibe alabildiğini vurguladı.





Çiftçi Murat Gürtürk, 2 milyon liraya yakın hibe desteği alarak Sungu beldesinde 99 büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliği kurduğunu söyledi.





TKDK'dan yüzde 65 hibe oranıyla 2 milyon lira destek alarak 500 kapasiteli Saanen Keçisi Sütü Üretim Çiftliği kurduklarını anlatan Şenol Göçmen de burada günlük bir ton süt üretimi yapıldığını kaydetti.

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