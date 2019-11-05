Muş'ta tarım ve hayvancılık gelişiyor

Muş Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Gündoğdu, tarım ve hayvancılığın son on yılda yukarı doğru ivme kazandığını belirterek, "İlimizin potansiyeli o kadar yüksektir ki; tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır" dedi.



Muş Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Gündoğdu, tarım ve hayvancılığın her geçen gün geliştiğini ve hayvancılık potansiyelinin gittikçe yükseldiğini söyledi. Muş denince akla tarım ve hayvancılığın geldiğini ifade eden Gündoğdu, "İlimizin potansiyeli o kadar yüksektir ki; tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır. Nüfusumuzun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Kırsalda yaşayan bu yüzde 60'ın yüzde 80'ni de tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Küçükbaş hayvan sayımız 1 milyon 50 bin ile Türkiye'de 12'nci sırada, büyükbaş hayvanda ise 306 bin ile Türkiye'de 17'nci sırada yer almaktadır. Bunun yanında 6 bin 990 manda varlığıyla Türkiye'de 6'ncı sırada bulunmaktayız. Dolayısıyla yıllık süt üretimimiz; 360 bin tonu bularak büyük bir potansiyele sahibiz. İlimizde tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiyi geliştirirsek, burada çiftçilerimize ciddi manada istihdam olanağı oluşabilmektedir" dedi.



Muş'ta toplamda 4 milyon dekar çayır ve mera alanı bulunduğunu aktaran Müdür Vekili Gündoğdu, "Güney illerimizde bahar mevsiminde yoğun bir göçer hayvancılığı bölgemize gelerek burada 3-4 ay kalıp sezon sonunda tekrar bulundukları bölgelere geri dönüyorlar. İlimizdeki yerli üreticilerimizde kış aylarında güney illerine gidiyor. Kışın hayvan bakımı büyük bir masraf istediği için yerel üreticilerimiz güney illerini tercih ediyorlar" diye konuştu. - MUŞ