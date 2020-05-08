Muş'ta tedbirlere uymayanlara 2 milyon 549 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaya uymayan 900 kişiye 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgının ülkede görülmeye başlanmasıyla birlikte Muş'ta salgınla mücadele kapsamında çeşitli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi. Alınan bu tedbirlerin amacına ulaşabilmesi için vatandaşların desteğinin önem arz ettiği kaydedilen açıklamada, "Bugüne kadar gösterilen destekten ötürü Muşlu hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ancak böyle bir salgınla mücadele için kurallara herkesin uyması gerektiğini unutmamalıyız. Mübarek Ramazan ayında başkalarının sağlığını riske sokacak davranışların inancımıza göre bir vebal olduğu da hatırda tutulmalıdır. Bu çerçevede, salgının ortaya çıkmasından bugüne kadar, Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine muhalefet eden il genelinde 900 kişiye toplam 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulanmıştır. İlimizde korona virüsü yayılımının engellenmesi ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması için valiliğimizce alınan tedbirlere uyulması gerekmektedir. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla uygulamaya konulan tedbirlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için; denetimlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca sıkı bir şekilde devam edeceğinin ve valiliğimizce alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağının bilinmesi, tüm toplumun bu mücadeleyi desteklemesinin önemli olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MUŞ