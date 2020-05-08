Son Dakika › Güncel › Muş'ta tedbirlere uymayanlara 2 milyon 549 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Muş'ta tedbirlere uymayanlara 2 milyon 549 bin lira ceza kesildi
7 saat önce
MUŞ (İHA) – Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaya uymayan 900 kişiye 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulandı.
MUŞ (İHA) – Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaya uymayan 900 kişiye 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgının ülkede görülmeye başlanmasıyla birlikte Muş'ta salgınla mücadele kapsamında çeşitli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi. Alınan bu tedbirlerin amacına ulaşabilmesi için vatandaşların desteğinin önem arz ettiği kaydedilen açıklamada, "Bugüne kadar gösterilen destekten ötürü Muşlu hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ancak böyle bir salgınla mücadele için kurallara herkesin uyması gerektiğini unutmamalıyız. Mübarek Ramazan ayında başkalarının sağlığını riske sokacak davranışların inancımıza göre bir vebal olduğu da hatırda tutulmalıdır. Bu çerçevede, salgının ortaya çıkmasından bugüne kadar, Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine muhalefet eden il genelinde 900 kişiye toplam 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulanmıştır. İlimizde korona virüsü yayılımının engellenmesi ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması için valiliğimizce alınan tedbirlere uyulması gerekmektedir. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla uygulamaya konulan tedbirlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için; denetimlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca sıkı bir şekilde devam edeceğinin ve valiliğimizce alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağının bilinmesi, tüm toplumun bu mücadeleyi desteklemesinin önemli olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:00 Kaynak: İHA
Son Dakika İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı