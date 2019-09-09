Muş'ta tefecilik operasyonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde tefecilik, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Malazgirt ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" (tefecilik, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde kaçakçılığı) suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheliye yönelik operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanan şüphelilerden 13 kişinin tutuklandığı, 6 kişi hakkında 5 ay süreyle ev hapsi ve 4 kişi hakkında da tutuksuz yargılama kararı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 3 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. İlk etapta münferit olaylar gibi gözüken ikisi intihar olmak üzere 13 faili meçhul olayın da bu suç örgütü tarafından işlendiği tespit edilmiştir.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 kalaşnikof piyade tüfeği,

8 tabanca,

20 kalaşnikof şarjörü, 15 tabanca şarjörü, 551 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,

231 tabanca fişeği,

3 av tüfeği,

103 av tüfeği kartuşu,

20 senet,

12 sözleşme senedi,

3 dekont,

alacak verecek defteri,

4 alacak verecek listesi,

4 tapu,

flaş bellek,

SD kart,

28 bin 500 lira suça konu nakit para ele geçirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.