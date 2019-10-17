Son Dakika Haberleri: Muş'ta tefecilik operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta tefecilik operasyonu

Muş'ta tefecilik operasyonu

55 dakika önce

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, tefecilik yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

Muş'ta tefecilik operasyonu, System.String[]

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, tefecilik yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şahsın 15 Ekim'de gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda; 785 bin 150 TL değerinde 21 adet senet, 4 adet imzalı boş senet, 20 bin TL çek tahsilat dekontu, 1 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet tapu, 146 bin TL değerinde 4 adet sözleşme, 3 adet alacak-borç defteri ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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