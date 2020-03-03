Muş'ta tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Muş'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Muş'ta tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Muş'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Şubat'ta tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tefecilik suçu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Aramalarda 1 milyon 160 bin lira değerinde 11 senet,

3 araç satış defteri, araç satış sözleşmesi,

18 banka dekontu, 9 tapu senedi ve not defteri ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanmış, 5'i de adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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