Muş'ta, tehlikeli kar temizliği - Son Dakika
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Muş'ta, tehlikeli kar temizliği

15 dakika önce

MUŞ'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, günde 100- 150 liraya, önlem almadan evlerin çatılarına çıkanlar, biriken karları temizliyor.

Muş'ta, tehlikeli kar temizliği, System.String[]

MUŞ'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, günde 100- 150 liraya, önlem almadan evlerin çatılarına çıkanlar, biriken karları temizliyor.

Kent merkezindeki kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği Muş'ta, binaların çatılarında biriken karlar için tehlikeli mesai yapılıyor. 5- 6 kişi olarak bir araya gelenler, günde 100- 150 liraya, herhangi bir önlem almadan evlerin çatılarına çıkıp, biriken karları temizliyor. Bazı kişiler, metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladığı kalın ipin diğer ucunu çatıdaki sağlam yere bağlıyor. Güvenlik önlemi almadan karlı çatılara çıkanlar, küreklerle temizlik çalışması yapıyor.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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