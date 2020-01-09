Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü - Son Dakika

Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü

6 saat önce

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ köylerindeki tek katlı evler kara gömülürken, vatandaşlar iş makinelerinin giremediği sokaklarda küreklerle patika yol açarak kendi ulaşımlarını sağlıyor.

Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü, System.String[]

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ köylerindeki tek katlı evler kara gömülürken, vatandaşlar iş makinelerinin giremediği sokaklarda küreklerle patika yol açarak kendi ulaşımlarını sağlıyor.


Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki bin 900 rakımda bulunan Yukarı Yongalı köyünde kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı. Köydeki tek katlı evler kara gömülürken, vatandaşlar ise kar nedeniyle kapanan pencere önlerini kürek yardımıyla açmaya çalışıyor. Büyükler için çileye dönüşen kar, çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Çocuklar, çatı saçaklarında biriken ve tüneli andıran kar yığınlarının içinden geçerek eğleniyor.


Muş İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını sürekli ulaşıma açık tutarken, iş makinelerinin giremediği yerlerde ise vatandaşlar küreklerle patika yollar oluşturarak ulaşımlarını sağlıyor.


Evinin önünde kürek yardımıyla patika yol açan köy sakinlerinden Hamit Arslan, daha önce Bursa'da yaşadığını ve yaklaşık bir yıldan bu yana köyüne geri döndüğünü söyledi. Kapısının önünde kar temizliği yaptığını ifade eden Arslan, "Kar yağdığında zor geçiyor. Çetin aylar. Şu anda bir metreye yakın kar var. Çocukların okula gitmesi için patika yollar açıyoruz. Hayvanlarımıza da ulaşabilmek için mecburen yol açıyoruz, kapının önünü temizliyoruz. Köyümüz tamamen karın altına gömülmüş. İş makinesi evimizin önüne gelemediği için biz kendi imkanlarımızla evimizin önünü temizlemek zorundayız" dedi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:16 İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
16:16 DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
16:16 Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Son Dakika
16:13 Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Gazetecilik müstesna bir meslektir" - Son Dakika
16:12 Sarıkamış Şehitleri Malatya'da unutulmadı - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:21:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]