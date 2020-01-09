Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü - Son Dakika

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ köylerindeki tek katlı evler kara gömülürken, vatandaşlar iş makinelerinin giremediği sokaklarda küreklerle patika yol açarak kendi ulaşımlarını sağlıyor.



Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki bin 900 rakımda bulunan Yukarı Yongalı köyünde kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı. Köydeki tek katlı evler kara gömülürken, vatandaşlar ise kar nedeniyle kapanan pencere önlerini kürek yardımıyla açmaya çalışıyor. Büyükler için çileye dönüşen kar, çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Çocuklar, çatı saçaklarında biriken ve tüneli andıran kar yığınlarının içinden geçerek eğleniyor.



Muş İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını sürekli ulaşıma açık tutarken, iş makinelerinin giremediği yerlerde ise vatandaşlar küreklerle patika yollar oluşturarak ulaşımlarını sağlıyor.



Evinin önünde kürek yardımıyla patika yol açan köy sakinlerinden Hamit Arslan, daha önce Bursa'da yaşadığını ve yaklaşık bir yıldan bu yana köyüne geri döndüğünü söyledi. Kapısının önünde kar temizliği yaptığını ifade eden Arslan, "Kar yağdığında zor geçiyor. Çetin aylar. Şu anda bir metreye yakın kar var. Çocukların okula gitmesi için patika yollar açıyoruz. Hayvanlarımıza da ulaşabilmek için mecburen yol açıyoruz, kapının önünü temizliyoruz. Köyümüz tamamen karın altına gömülmüş. İş makinesi evimizin önüne gelemediği için biz kendi imkanlarımızla evimizin önünü temizlemek zorundayız" dedi. - MUŞ