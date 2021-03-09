- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi - Son Dakika

- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi

09.03.2021 11:12

- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi Muş'ta devlet teşvikiyle 2015 yılında kurulmaya başlayan tekstil atölyesi sayısı 3 iken, 2021 yılında bu rakam İŞKUR'un işletmelere sağladığı destekle 30'a yükseldi.

- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi

MUŞ - Muş'ta devlet teşvikiyle 2015 yılında kurulmaya başlayan tekstil atölyesi sayısı 3 iken, 2021 yılında bu rakam İŞKUR'un işletmelere sağladığı destekle 30'a yükseldi.

Muş'ta özellikle gençlere istihdam sağlayan tekstil atölyesi sayıları her geçen gün artıyor. İşletmelere sağlanan devlet destekleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, her yıl olduğu gibi 2020 yılında da çok güzel işler yaptıklarını söyledi. 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye genelinde ilk ikiye girdiklerini hatırlatan Taylan, "Çalışmalarımızda ya Türkiye birincisiyiz ya da Türkiye ikincisiyiz. 2020 yılında yine Türkiye ikincisi olduk. Bölgemizin ve ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesi mesleksizliktir. Mesleksizliği gidermek için 2020 yılında 42 programla bin 280 kişiye kurs verdik. Bu kurslara 747 bayan aldık, gerisini erkek kursiyer aldık" dedi.

"Esnaf ve vatandaşlarımıza 179 milyon TL destek sağladık"

Sosyal koruma kalkanı dahilinde 2020 yılında Muş ilinde 99 milyon TL para ödendiğini anlatan Taylan, "Diğer hizmetlerimizle birlikte toplamda 179 milyon TL vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde destek sağladık. Bu desteklerimiz bundan sonra da devam edecek. Sosyal koruma kalkanı içerisinde işsizlik sigortası var, kısa çalışma ödeneklerimiz var, nakdi destek ödeneklerimiz var. Bakanlığımızın bu çalışmaları devam ettiği sürece bizde Muş'ta bunu hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Sosyal koruma kalkanı dahilinde 67 bin 670 kişiye Muş'ta destek verdik" ifadelerini kullandı.

"Tekstil atölyelerinde çalışan sayısı 3 binin üzerine çıktı"

2015 yılında Muş'ta tekstil sayısının 3 olduğunu kaydeden Taylan, "2020 yılında 23, bugün ise ilimizde 30 tekstil firması var. Biz özellikle il dışındaki işverenlerimize sesleniyoruz. Muş'ta ciddi bir potansiyelimiz var, lütfen gelin yatırımınızı Muş'a yapın. Muş'ta biz kamu kurumları olarak mevzuat çerçevesinde size destek vermeye hazırız. Şu anda tekstil atölyelerinde çalışan personel sayısı 3 binin üzerine çıktı" diye konuştu.

"Ürettiğimiz ürünler 30 ülkeye dağılıyor"

Tekstil atölyesi işletmecisi Serhat Demir ise 2017'de İstanbul'dan Muş'a geldiklerini belirterek, "4 şubemiz var şu anda. İlk geldiğimiz sene bir şube 100 personelimiz vardı, şimdi 4 şube ve 410 personelimiz var. Ürettiğimiz ürünler Türkiye ve 30 ülkeye dağılıyor. Burada ürettiğimiz pijama takımlarını Rusya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Azerbaycan gibi ülkelere gönderiyoruz. Yeni işletme açma hedefimiz var. İŞKUR'dan aldığımız desteklerimiz var. İŞKUR'a özellikle teşekkür etmek istiyorum, her yıl bize verdikleri desteklerden dolayı. Muş'ta aylık 500 bine yakın üretim yapıyoruz, yıllık olarak da bu rakam 6 milyona ulaşıyor. Aylık ortalama olarak işletmemizin bir milyon lira kente katkısı bulunuyor" şeklinde konuştu.

- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi
- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi
- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi
- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi
- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi
- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi
- Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi

Türk Lirası, Türkiye, İŞKUR, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Muş'ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30'a yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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