Son Dakika Haberleri: Muş'ta Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

Muş'ta Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

11 dakika önce

Muş'un Bulanık ve Korkut ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta Terör Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
Muş'un Bulanık ve Korkut ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerinin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti için 13-14 Şubat tarihinde Bulanık ve Korkut ilçelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 13 şahıs yakalanırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 adet piyade tüfeği, tüfeğe ait 5 adet şarjör, 122 adet 7,62 mm. çapında fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 151 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hücum yeleği, 65 paket bandrolsüz sigara, muhtelif miktar örgütsel doküman ve giysi ele geçirildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

Bulanık, Muş, 3. Sayfa
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