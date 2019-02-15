Muş'ta Terör Operasyonu: 13 Gözaltı
11 dakika önce
Muş'un Bulanık ve Korkut ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Bulanık ve Korkut ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerinin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti için 13-14 Şubat tarihinde Bulanık ve Korkut ilçelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 13 şahıs yakalanırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 adet piyade tüfeği, tüfeğe ait 5 adet şarjör, 122 adet 7,62 mm. çapında fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 151 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hücum yeleği, 65 paket bandrolsüz sigara, muhtelif miktar örgütsel doküman ve giysi ele geçirildi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
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