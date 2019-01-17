Son Dakika Haberleri: Muş'ta Terör Operasyonu: 21 Gözaltı

Muş'ta Terör Operasyonu: 21 Gözaltı

9 dakika önce

Muş'ta 'terör örgütü propagandası' ile 'terör örgütüne yardım ve yataklık' yaptıkları gerekçesiyle 21 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta Terör Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
Muş'ta 'terör örgütü propagandası' ile 'terör örgütüne yardım ve yataklık' yaptıkları gerekçesiyle 21 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Aralık 2018 ile 14 Ocak 2019 tarihleri arasında silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Çalışmalarda; Muş merkez ile Malazgirt, Korkut ve Bulanık ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi ile yardım ve yataklık yapma suçundan 10 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın her türlü ihbarları, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Muş, 3. Sayfa
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