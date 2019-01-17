Son Dakika Haberleri: Muş'ta Terör Operasyonu: 21 Gözaltı

Muş'ta Terör Operasyonu: 21 Gözaltı

2 saat önce

Muş'ta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Muş'ta Terör Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
Muş'ta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Aralık-14 Ocak tarihlerinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz merkez ve Malazgirt, Korkut, Bulanık ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi ile yardım ve yataklık suçundan 10 kişi yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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