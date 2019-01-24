Son Dakika Haberleri: Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta Terör Operasyonu

8 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Muş'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Varto kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik 21 Ocak'ta "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019-11 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Havanın soğukluğunu, al bayrağın sıcaklığında unutan kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:28 Kaynak: AA

PKK, Varto, Muş, Güncel
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